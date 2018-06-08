Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu katma değeri yüksek ürünleri KARDEMİR’in üretmeye başlayacağını söyledi. Öz, Türkiye’nin tek ray üretici konumunda olan KARDEMİR’in ayrıca eylül ayında tren tekeri üretimine başlayacağını ve ekim ayında seri üretime geçileceğini kaydetti.

Öz, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Yenişehir bölgesinde yapımı devam eden İmam Hatip Lisesi inşaatındaki çalışmalarını Genel Müdür Ercüment Ünal ile birlikte yerinde inceledi. Öz, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 81 yıl önce kurulan fabrikanın çok değişik serüvenlerden geçerek bugünlere geldiği söyledi.

2000’li yılların başında 600 bin ton çelik üretirken şimdi 2 milyon 400 bin tona ulaştıklarını kaydeden Ömer Faruk Öz, "İnşallah önümüzdeki yıl sonu itibariyle de 3 milyon 500 bin ton çelik üreteceğiz. İstanbul Sanayi Odasının açıklamış olduğu ilk 500 sanayi kuruluşunun arasında geçen yıl 34’üncü olan KARDEMİR bugün 24’üncü olmuştur. Yani KARDEMİR Türkiye’nin en iyi 24’üncü büyük sanayi kuruluşudur. Fabrika her geçen gün, modernleşme ve teknolojini yenileme ardından karlılığını arttırmaktadır. Bir önceki yılık ilk çeyreğinde 5,5 milyon TL zarar açıklarken, 2018 yılının ilk çeyreğini 235 milyon TL civarında net kar açıkladık" diye konuştu.

"Dışarıdan alınan demir çelik ürünlerini biz üreteceğiz"

Öz, hem karlılık hem de özellikle ülkenin dışa bağımlı olduğu katma değeri yüksek demir çelikleri KARDEMİR’in üretmesi noktasında bir çalışma başlattıklarını da ifade ederek, "Bu çerçevede hedefimiz yıllık ortalama 450 bin ton civarında kıymetli çeliğin ilk etapta 100 bin tonunu KARDEMİR’in üretmesiydi. Bu hedefimizi 2018 yılında gerçekleştireceğiz. Hatta 100 bin tonun üzerinde kıymetli çeliği KARDEMİR üretmiş olacak. KARDEMİR demir yolu rayı üretiminde Türkiye’nin tek üreticisiyiz. DDY’nin ve hatta dışarıdan iş alan Türk müteahhitlerinin gereksinimlerini karşılıyoruz. Daha önce başlamış olan demir yolu tekeri fabrikası ile de son noktaya geldik. Eylül ayı itibariyle tren tekerini üretmiş olacağız. Ekim ayı itibari ile de seri üretime geçmiş olacağız. KARDEMİR sektörde gücünü her geçen gün artırırken, sosyal sorumluluk projesi kapsamında üzerine düşenler olduğu biliyoruz" dedi.