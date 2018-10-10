KARDEMİR, Ray'dan sonra tren tekeri üretimine başlıyor

Genel Müdürü Ercüment Ünal, KARDEMİR'in ray üretiminde Türkiye'nin tek milli markası olduğunu belirterek, yapımı tamamlanan tren tekeri tesisi ile yıllık 200 bin adet yerli tren tekeri üreteceklerini söyledi.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) bu yıl 4.'sü düzenlenen ve 2 gün sürecek olan Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği sempozyumu start aldı. Mühendislik Fakültesi Hamit Çepni Konferans Salonunda 2 gün sürecek olan sempozyumda konuşan Ünal, Raylı sistemler pazarının her yıl yüzde 2.6 büyüdüğünü, dünyada bu sektörde en büyük geliri 29 milyar avro ile Çin firması olduğunu da ifade ederek, 2003-2017 arasında raylı sistemlerde Türkiye'nin kamu bütçesinin ise 71 milyar lira seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Türkiye'de mevcut demir yolu ağının 12 bin 532 kilometre olduğunu da açıklayan Ünal, "2023 planına baktığımızda demiryolu ağımızın 25 bin kilometreye çıkarılması hedefleniyor. Raylı sistemlerde, özellikle KARDEMİR rayının da kullanıldığı ağın iki misline çıkmasının hedeflendiği yerde, demek ki bunun üstünde hareket eden araçlar ve burada kurulacak sinyalizasyon sistemini dikkate alırsak Türkiye'yi bir kez daha inşa ediyoruz demektir bu. 12 bin 532 kilometre olan kısmı 25 bine çıkarken içinden geçtiğimiz bir kriz var. Bizim gelecek sene Nisan ayı sonuna kadar ray siparişimiz var. Krizden etkilenmeyen bir sektör. 7 bin 589 kilometre dediğimiz kısımda, biz bu ray siparişlerini de Nisan ayında aldık. Nisan ayında bizim gelecek sene Nisan'a kadar bir yıllık siparişimiz belliydi. Dolayısıyla sektörde, piyasalarda, dövizde ne olursa olsun hiçbir şekilde etkilenmeyen bir sektör var. Çünkü gelişmiş ülkelere baktığımız zaman artık kamyonla taşımacılığın azaldığı yerde hükümetimiz de ilgili önlemlerini alarak Türkiye'yi yeniden inşa etmek kararını zaten almış" dedi.

Ünal, 450 bin ton kapasiteli ray profil haddehaneleri bulunduğunu, 12 metreden tek parça 72 metre uzunluğa kadar Anadolu'nun her tarafına sevk ettikleri ray üretimleri olduğunu belirtti.

"Kardemir 2023 yılına kadar 45-50 bin demiryolu tekeri üretecek"

Yapımı tamamlanarak hizmete aldıkları ve yılda 200 bin adet demiryolu tekeri üretimi yapacak tesise sahip olduklarını da sözlerine ekleyen Genel Müdür Ünal, “Bizim ülkemizde şu andaki ihtiyacımız yıllık 25-30 bin adetlerde ancak 2023 planında bu rakam 45-50 bine kadar çıkacak. Bu demek ki, ihracat ağırlıklı bir demiryolu teker üretimi yapacağız. Bununla ilgili aks ve işleme merkezleriyle ilgili iki tesis daha kurmayı planlıyoruz. Bunların fizibilitelerini yönetim kuruluna sunacağız. Bu tesisimiz nedir? Tekeri üretiyoruz o iki tekeri taşıyacak bir aks veya dingil diyoruz onu üreteceğiz. Önce işlemesi daha sonra onların bir birine montajıyla ilgili bir tesisimiz daha olacak. KARDEMİR şuan 3.5 milyona giden yatırımlarını inşallah gelecek sene Nisan ayı gibi bitirdiğinde raylı sistemler tarafında kalan yatırımlarıyla ilgili fizibilitelere, değerlendirmeler başlayıp hızlı bir şekilde demiryolu tekerini akslı hale getirecek. Bu 150 milyon doların üzerinde bir yatırım” diye konuştu.

Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat, Mühendislik Fakültesinde gelenekselleşmiş 2 tane sempozyum olduğunu belirterek, bu sempozyumların artık geleneksel bir hal aldığını kaydetti.

Sempozyumda, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Refik Polat ve KARDEMİR AŞ. Genel Müdürü Ercüment Ünal'ın yanı sıra Azerbaycanlı konuşmacı Prof. Dr. Rafig Mehdiyev ile İranlı konuşmacı Prof. Dr. Mostafa Ranjbar'da sektörle ilgili konuşma yaptı.