KARDEMİR'de 106 işçi iş başı yaptı

KARDEMİR ile Karabük Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) İl Müdürlüğü arasında imzalanan işbaşı eğitim programı kapsamında 01 Ekim 2018 tarihinde işbaşı yapan 106 personel tamamlanan oryantasyon eğitimlerinin ardından bugün çalışacakları bölümlerde göreve başladı.

İş yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) Modülü eğitimlerinin yanı sıra İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Enerji Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, KARDEMİR Yazılım Sistemleri ile ilgili eğitimlerini tamamlayan yeni personellere kişisel koruyucu donanım malzemeleri dağıtıldı. KARDEMİR Genel Müdürü Ercüment Ünal, yeni çalışmaya başlayan personellere yeni işlerinin hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi:

“Hepinizin işinize sahip çıkacağınıza ve özveride bulunacağına inancım tamdır. Özverili olmak başka bir şey, evinizde sizleri bekleyenlere karşı sorumlu olmanız başka bir şeydir. Dünyada ekonomik krizler olur, iki sene zarar edersiniz ama üçüncü sene bir kar edersiniz, bütün şirketlerde böyledir. O iki senelik zararınızı kapatırsınız. O iki senelik zararı bir senede kapatıyoruz ama sahada ölümlü iş kazası, uzuv kaybı gibi iş kazaları gerçekleştiğinde bu gibi durumları telafi edemiyoruz. Hepinizin belirli bir uzmanlığı, iş yapış şekli, mesleki deneyimi vardır ama burada yoğun üzerinde durduğumuz kurallar ve prosedürler vardır. Bu kurallar belirli bir yaşanmışlıkların sonuçları üzerine geliştirilerek düzenlenmiş prosedürlerdir. Zaten niteliklerinize baktığımızda bizlere sağlayacağınız fayda ile ilgili hiçbir endişem yok. Bir kısmınız belki bu tür fabrikalarda çalışmış olabilirsiniz. Fakat en çok üzerinde durduğum konu kurallardır. Bu kurallar sizin yol haritanızdır.”

Ayrıca Ünal işçilerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymaları konusunda sık sık uyarılarda bulunurken toplu fotoğraf çekiminin gerçekleşmesinin ardından işçiler çalışacakları bölümlerde iş başı yaptı.