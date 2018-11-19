KARDEMİR'de Güleç dönemi

KARDEMİR AŞ.'den Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda Kamil Güleç'in KARDEMİR'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı olduğu ve Mansur Yeke'nin ise vekaleten Genel Müdürlük görevine getirildiği belirtildi.

Bir yıldır Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen bağımsız üyelerden Ömer Faruk Öz ise toplantıda çıkan kararla Kamil Güleç başkanlığında oluşturulan yeni yönetimde Başkan vekili olarak belirlendi.

Açıklamada, İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü görevini yürütmekte olan Sait Aygün'ün koordinatörlük görevinden alınarak Hukuk Müşavirliği görevine atandığı,

Mali işler Koordinatörlüğü görevini sürdürmekte olan M.Furkan Ünal'ın mevcut görevinin yanı sıra İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü'ne vekaleten atandığı ifade edildi.