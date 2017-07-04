Ş her ay artan üretim rekorları sonrası ISO 500 sanayi kuruluşu sıralamasında en büyük ilk 20 şirket içerisinde olmayı hedeflediğini ve bu yolda da hedefine emin adımlarla ilerlediğini bildirdi.

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş ilk 6 aylık üretim raporlarını açıkladı. KARDEMİR’den yapılan açıklamada Ocak-Haziran 2017 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre sıvı hamdemir üretimini yüzde 20, sıvı çelik üretimini yüzde 18,7, net hadde mamulü üretimini ise yüzde 45,3 oranında arttığı kaydedildi.

Açıklamada, ilk 6 aylık dönemde Kardemir’in sıvı hamdemir üretimi 924 bin tondan 1 milyon 109 bin tona ulaşırken, sıvı çelik üretimi ise 1 milyon 29 bin tondan 1 milyon 222 bin tona çıktığı kaydedilerek, “ Yılın ilk altı aylık döneminde nihai ürünlerde de önemli oranlarda artış kaydedilmiştir. Ray-Profil ve Kontinü Haddehanede rekor üretimlere ulaşılmıştır. Ray-Profil Haddehanesinde ray, profil, köşebent ve maden direği toplam üretimleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25’lik artışla 172 bin tondan 215 bin tona ulaşmıştır. Net hadde mamulü toplam üretimleri ise yüzde 45,3 artarak 450 bin tondan 654 bin tona yükselmiştir. Geçtiğimiz yıl deneme üretimlerine başlanılan Çubuk Kangal Haddehanesinde ise bu yılın ilk 6 aylık döneminde 103 bin ton üretim gerçekleştirilmiştir. Satış tarafında ise, yılın ilk altı aylık döneminde ise esas ürün satışımız yukarıdaki üretim artışları ile birlikte1 milyon 186 bin tona ulaşmıştır. İlk altı aylık üretim ve satış hedeflerini yakalayan KARDEMİR’de, kapasite artışına yönelik yatırımlar ve verimlilik artışına yönelik faaliyetlerin üretim ve satış sonuçlarına olumlu yansımalarının devam etmesi ve yılsonu 2 milyon 450 bin tonluk sıvı çelik üretim hedefine ulaşılması beklenmektedir. Haziran ayında 75,7 döküm ile aylık ortalama döküm rekoru kırılmıştır. Elde edilen bu sonuç, yatırımlar tamamlandığında KARDEMİR’in 3,2 milyon ton/yıl üzeri iş pratiklerinin şimdiden oluştuğunu göstermektedir” denildi.

“Hedef en büyük ilk 20 arasına girmek”

Açıklamada ayrıca, KARDEMİR’in artan üretim hacmi ile birlikte, 2017 ve 2018 yılında oluşturacağı değerle, ISO 500 en büyük sanayi kuruluşu değerlendirmesinde 34.sıradan 20. sıralara yükselmeyi, 2019 yılında ise ulaşacağı 3,5 milyon ton kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük ilk 20 sanayi kuruluşu içinde olmayı hedeflediği de kaydedildi.