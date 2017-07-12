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12 Temmuz 2017 17:45

Kardemir’de iş makinesi alev alev yandı

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) mamul ambarları bölgesinde Kamag iş makinesi alev alev yandı.

Kardemir’de iş makinesi alev alev yandı

12 Temmuz 2017 17:45

Olayda bir işçi hafif şekilde yaralandı.


KARDEMİR fabrikalarında Çelikhane ve Haddehanelerden çıkacak yüksek tonajlı sıcak mamulleri stok sahasına taşıyan Kamag iş makinesinin motor kısmında meydana gelen bir arıza sonucu bir anda alev aldı. Bu sırada alevleri fark eden operatör Mustafa Kazım Çevik kendini iş makinesinden dışarı atarak alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtardı. Bu sırada adeta alev topuna dönen iş makinesi olay yerine gelen KARDEMİR itfaiye ekiplerinin köpük sıkması sonucu söndürüldü. Olayda iş makinesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.




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