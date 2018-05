Kardemir’de İş Sağlığı ve Güvenliği konuşuldu

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda daha yüksek bilinç oluşturmak ve bu konudaki duyarlılıkları artırmak amacıyla düzenlenen etkinliklere Kardemir üst yönetimi ve çalışanlarının yanı sıra Çelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören ve sendika şube Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. 4 Mayıs Cuma günü Kok Fabrikaları, Demir ve Çelik Üretim Başmüdürlüğü ve Demiryolu Tekeri Üretim Tesisi önünde kurban kesimleri ve Cuma namazına müteakip Mevlid-Şerif okutulmasıyla başlayan etkinlikler, 7 Mayıs Pazartesi günü Kardemir Eğitim Kültür Merkezindeki ana oturumla devam etti.

İş Sağlığı ve Güveninin Öneminin anlatıldığı film gösterimi ile başlayan ana oturumda yıllık değerlendirme için söz alan Kardemir Genel Müdürü Ercüment Ünal, önemli mesajlar verdi. Şirketlerin yıl içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyetler sonrasında bazen kar, bazen de zarar edebildiğini ancak, oluşan zararın her zaman telafi edebilecek bir parasal değer olduğunu bir kez daha hatırlatan Ercüment Ünal "Ne kadar kar ederseniz edin, ya da ne kadar zarar ederseniz edin, hiçbir iş insan sağlığından, insan hayatından daha değerli değildir. Önemli olan insanın sağlığı, mutluluğu ve huzurudur. Zarar edersiniz ama bu zararı her zaman kara çevirebilecek imkanı yakalayabilirsiniz. Teknolojinizi geliştirerek, verimliliklerinizi artırarak, daha fazla katma değer üreterek, karı yakalamanız her zaman mümkündür. Ancak, yitirilen canı geri getirmeniz, yitirilen bir uzvunuzu yerine koymanız mümkün değildir" dedi.

Bunun en çarpıcı şekilde bu yıl gördüklerini ve geçtiğimiz yılın ilk 3 aylık döneminde zarar ederken, bu yılın aynı döneminde ise bunun kat kat üzerinde kar elde ettiklerini söyleyen Kardemir Genel Müdürü Ünal “Asıl önemli olan ise bu karı elde edecek faaliyeti sürdürürken, kaza yapmamaktır” diye konuştu.

İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin görmezden gelinen her bir uygunsuzluğun acı ve gözyaşı olarak geri döneceğine dikkat çeken ve çalışanlarına "Hiç birimizin evimizde bizi bekleyen eşimizi, çocuklarımızı, bizi seven insanları bu acıya sürükleme hakkımız yoktur" diye seslenen Kardemir Genel Müdürü Ercüment Ünal, yıl içerisinde hiç kaza yapmayan ünite çalışanlarını, kaza yapmadan geçirdikleri her yıl için altınla ödüllendirmeye devam edeceklerini belirtti.

İSG haftası etkinliklerinin ilk gün oturumu Kardemir’de düzenlenen İSG konulu şiir, resim ve slogan yarışmaları ile en çok İSG önerisi veren ünite ve çalışanın ayrıca, son 1 yıldır ve son 3 yıldır iş kazası yaşamayan baş mühendisliklerin ve ramak kala önerilerinin ödüllendirilmesi ile sona erdi. Kardemir’deki İSG etkinlikleri 8-9 Mayıs 2018 tarihlerinde Çubuk Kangal Haddehanesinde düzenlenen “Yüksekten Personel Kurtarma”, Katı Atık Toplama Merkezinde düzenlenen “Yangın Söndürme” ve Yüksek Fırınlarda düzenlenen “Gazlı Ortamdan Personel Kurtarma Tatbikatları” ile devam etti.

Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de katkı sağladığı tatbikatlar sonunda, durum değerlendirmesi için İSG uzmanları ile bir araya gelen şirket yetkilileri, süreçleri yeniden gözden geçirerek iyileştirme faaliyetlerine yönelik önerileri aldı. Kardemir’de İSG faaliyetleri, düzenlenecek acil durum tatbikatları, güvenlik turları ve eğitim faaliyetleri ile yıl boyunca devam edecek.