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21 Haziran 2018 15:03

KARDEMİR’den işçi alımı açıklaması

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) AŞ.

KARDEMİR’den işçi alımı açıklaması

21 Haziran 2018 15:03

Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, daha önce kamuoyuna duyurdukları işçi alımı noktasında başvuruların beklediklerin az olduğunu bildirdi.


Öz, şirketin, yeni yatırımları ile birlikte ihtiyaç duyduğu personel istihdamı için Karabük İŞKUR İl Müdürlüğü ile koordinasyon halinde mülakatlara başladıklarını kaybetti.


Ömer Faruk Öz, beklenenden az başvuru olduğunu gördüklerini ifade ederek, “Mülakat süreci önümüzdeki birkaç hafta boyunca da geniş katılımlı bir heyet tarafından, şeffaf ve objektif bir şekilde yapılmaya devam edilecek. Ancak, mülakata alınacak aday listelerini incelediğimizde aday sayısının beklediğimizden düşük kaldığını gördük. Bizim amacımız doğru çalışanın, doğru pozisyonda istihdamını sağlamak. Bu amacı gerçekleştirmek için şehrimizin gençlerinden mümkün olduğunca fazla sayıda adayın değerlendirmeye alınması gerekiyor. 35 yaşını aşmamış, teknik eğitim veren meslek lisesi veya meslek yüksekokullarından mezun olan, askerliğini yapmış veya muaf durumda olan ve ayrıca 31 Mayıs 2018 tarihinden sonra işsiz durumda olan şehrimiz gençlerinin başvurularını bekliyoruz. İŞKUR ile yaptığımız çalışma dışında şirketimize doğrudan başvuru yapan adaylardan birçoğunun İŞKUR kaydının olmadığını ve bazılarının da İŞKUR kayıtlarını güncellememiş olduklarını gördük. Kardemir’in büyüyüp gelişmesine katkıda bulunma, iş, ekmek sahibi olma heyecanı duyan bu arkadaşlarımızın öncelikle İŞKUR’a kayıtlarını yaptırmaları veya güncellemeleri ve ayrıca şirketimize www.kardemir.com web adresi üzerinden başvuruda bulunmaları kendilerinin de değerlendirmeye alınmaları açısından önem taşıyor. Böylelikle, adaylarımız kendilerini daha iyi ifade etme imkanı bulurken, şirketimiz de daha kapsamlı mülakat yapabilme imkanına kavuşacaktır” dedi.




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