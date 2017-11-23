Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Öz, yerli otomobil noktasında oluşturulan 5’li konsorsiyum firmaları ile görüşmeler yapılarak üretilecek otomobillerde KARDEMİR çeliğinin kullanılması noktasında çalışma yapacaklarını söyledi.

1 Kasım’da yapılan Olağanüstü Genel Kurul kurul sonrası KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilen Faruk Öz, Karabük basını ile bir araya geldi.

Kardemir AŞ. Genel Müdürü Ercüment Ünal’ın eşlik ettiği tanışma toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Öz, yerli otomobilde Kardemir çeliğinin kullanılması noktasında adımlar atacaklarını, yerli ve milli sermayeyi destekleme noktasında da Kardemir’in hazır olduğunu belirtti.

"Tek bir hedefimiz Kardemir’in daha da güçlenmesi ve büyümesi"

Hedeflerinin Türkiye’nin önemli bir sanayi kuruluşu olan Kardemir’in üretim kapasitesini arttırmak, daha stratejik ürünler üretmek, yeni pazarlar oluşturmak olduğunu kaydeden Öz, “Bunları yaparken de çevreye duyarlı, işçi sağlığına ve iş güvenliğine önem veren bir anlayışla çağın gereklerine ve teknolojisine uygun olarak hayatını devam ettirmek ve daha da ileriye gitme noktasında burayı yönetmekten başka bir gayemiz olmayacaktır. Kardemir, Türkiye için önemli olduğu kadar Karabük içinde önemli. Karabük’ün ticareti ve birçok konusu Kardemir üzerinden yürümektedir. Şehrin hassasiyetleri ve dinamikleri için Kardemir Yönetiminin çok önemli olduğunu hep birlikte görüyoruz. Stratejik olarak Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Kardemir’in içişlerinin alımından, satımına kadar müdahale ettiği bir ortam olmayacaktır. Biz Kardemir Yönetim kurlu olarak ve Başkanı olarak ciddi stratejiler belirleyeceğiz. Önce 3 yıl için Kardemir’de yapılacak yatırımlar nedir, gerekçeleri nelerdir, yeni pazarlar, yeni stratejik ürünler konusunda bunlarla ilgili çok ciddi çalışmalar yapacağız. Yönetim Kurulu strateji belirleme ve belirlenen strateji konusunda üretimden pazarlamaya kadar her alanının uygulama şekline kontrol etmekten öteye gitmeyecektir. Bunu hep beraber göreceğiz. Strateji belirlemeden ve belirlenen stratejide noktasında hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol edeceğiz. Burada ana gayemiz, en kaliteli malı en uygun bir fiyata ve en hızlı bir şekilde alımını temin etmek. Daha çok da katma değeri yüksek, bizden önce arkadaşlar başlamışlar, ray üretimi konusunda yeni pazarların oluşturulması, tren tekeri noktasında daha hızlandırılmış bir şekilde sadece iç piyasaya değil, uluslararası piyasalara da mal satma noktasında her birini masaya yatıracağız. Uluslararası, arenada pazarlayacağımız rekabet edeceğimiz ürünler varsa bu konuda, gerek Cumhurbaşkanımız’ın gerekse Başbakanımız’ın yurt dışı seyahatlerinde de Kardemir’in mamullerinin pazarlanması ve dışa açılması noktasında çalışmalarımızı olacaktır. Tek bir hedefimiz vardır, Kardemir’in daha da güçlenmesi ve daha da büyümesi.” dedi.

"Öncelikli mal alımı konusu gündemimizde"

Mal alımı ve satımında olabildiğince şeffaf olacaklarını da anlatan Öz, “ Şu malı şuradan alın, şunu şuraya verin böyle bir şeyimiz olmayacak. Biz bu konuda alırken, olabildiği kadar rekabetin oluşması noktasında stratejimiz olacak. Satarken de katma değeri yüksek ürünlerin bulunması yani getiricilerin daha yüksek olması stratejileri uygulayacağız. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri olarak şunu şuradan alın, bunu buraya verin diye bir söz konusu olmayacak. Alımlar ve satımların olabildiğince Türkiye’de mevzuatlar ve teknik olarak olabildiğince en şeffaf ve en rekabetçi olması konusunda gereği yapılacak. Tartışmalı olan öncelikli mal alımı da gündemimizde. Bunla ilgili çalışmalar yapılacak. Yaşanan krizlerde büyük hissedarlarımız burada hisselerini teminat olarak verip burası için krediler kullanmış. 2011 yılında bu yükümlülük ve teminat serbest bırakılmış. Öncelikli mal alım devam etmiş. Bu konuda kamuoyunun taleplerini alıyoruz. Masa başında oturup karar verecek değiliz. Bu noktada şehirde STK’ları ziyaret ediyorum. Kardemir ile ilgili ilintili ilişkili bütün şahsılarla bir araya gelip herkesten istifade edeceğiz” diye konuştu.

“Belli bir oranda ortaklık gelirse bu yönetim kurulunda değerlendirilir”

Yerli otomobil noktasında Kardemir çeliğinin kullanılması noktasında girişimlerinin de olacağını kaydeden Öz, “ Yerli otomobil üretmeyle ilgili olarak Cumhurbaşkanımız himayelerinde bir konsorsiyum oluşturulduğu. Bu noktada Genel Müdürümüze gerekli talimatı verdik. Bunlarla ilk en kısa zamanda bir araya geleceğiz. Gönül tercih eder ki, otomobil fabrikasının Karabük’te kurulmasını canı gönülden arzu ederiz. Çok daha parametreleri var ve bu olmaması durumunda üretilecek olan yerli otomobilde bizim çeliğin kullanılması noktasında diğer firmalar ön almadan en kısa zamanda randevulaşıp gidip kendileri ile görüşelim dedik. Bu gündemimizde ilk madde. Aynı şekilde şuanda ülkemizde üretimi yapılan yerli değil ama diğer otomotiv sektörleri var. Onların otomotiv üretiminde kullandığı çeliğin Kardemir’de üretilmesi noktasında neler yapılabilir, bunları konuşacağız. Büyükşehirlerin ciddi bir şekilde raylı sistem çalışmaları var. Bunlarla ilgili görüşmeler yapacağız. Otomobil lastiklerinde kullanılan tellerle ilgili üretim konusunda lastik fabrikaları ile görüşmeler yapacağız” ifadelerinde bulundu.

Yerli ve milli sermayeyi destekleme noktasında Kardemir’in hazır olduğunu da sözlerine ekleyen Kardemir AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Öz, şunları söyledi;

“Öncelikli olarak bizim tercihimiz onlara lojistik destek sağlamak, onların çelik ihtiyacını karşılamak. Onlardan gelecek talebi bilmiyoruz. Onlardan talepte eğer belli bir oranda ortaklık gelirse bu yönetim kurulunda tartışılır değerlendirilir. Kardemir’in menfaati ne gerektiriyorsa o an için ona karar verilir. Yerli ve milli sermayeyi destekleme noktasında Kardemir’in hazır olduğunu belirtmiş olacağız.”