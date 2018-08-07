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07 Ağustos 2018 11:05

KARDEMİR’in 2018 yılı ilk yarısında net karlılığı 439 milyon TL’ye ulaştı

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) Yönetim Kurulu açıkladığı 2018 yılı ilk yarı mali sonuçlara göre 1995 yılından bugüne kadar olan en yüksek karlılığı elde etti.

KARDEMİR’in 2018 yılı ilk yarısında net karlılığı 439 milyon TL’ye ulaştı

07 Ağustos 2018 11:05


KARDEMİR Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, bağımsız denetim kuruluşlarının denetiminden geçen Konsolide Mali Tablolara göre satış gelirlerinin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 artış göstererek 2 milyar 549 Milyon TL, FAVÖK tutarının yüzde 224 artışla 841 Milyon TL’ye ve net karlılığın yüzde 320 artışla 439 Milyon TL’ye ulaştığı belirtildi. Yüzde 33 FAVÖK marjı ile sektörün en karlı firmalarından birisi olan KARDEMİR 2018 yılı ilk yarısında, özelleştiği 1995 yılından bugüne kadarki en yüksek karlılığı elde ettiği belirtildi.


Ayrıca açıklamada, 2017 yılından bu zamana kadar devam eden güçlü satış fiyatları ile birlikte üretimlerdeki istikrarlı artış ve sıkı mali disiplin ile piyasa koşullarına dinamik uyum sağlayarak, tüm faaliyet süreçlerimizde elde edilen başarılı iş sonuçlarını sürdürülebilir kılmanın en büyük hedefleri olduğu belirtilirken, “Net karlılıkta Türkiye’nin ilk 15, FAVÖK oranlarında ilk 10 ve İSO 500 sıralamasında ilk 20’nin içerisine yer alma hedefimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürecek ve kurumsal altyapımızı geliştirerek KARDEMİR’i dünden daha çok sektörüne ve ülkesine hizmet eden bir şirket konumuna getireceğiz” denildi.




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