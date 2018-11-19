Kardeş ülke Azerbaycan'a Karabük'ten ilk modern tesis

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin sahip olduğu Demora Şirketinin Azerbaycan'da kurduğu modern Demir Çelik tesisinin 1. Etabının açılışı yapıldı.

Yurt içi ve yurt dışında olmak üzere başta Umman, Cezayir, Romanya ve İran'da olmak üzere 15 adet demir çelik tesisinin yapımını gerçekleştiren, Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetlerini sürdüren demir çelik tesislerinin kurucusu olan Karabüklü iş adamı Rafet Vergili'nin sahibi olduğu Demora Şirketinin Azerbaycan'da kurduğu tesisin 1. etabı açıldı. Fabrikanın açılış törenine Azerbeycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bakanlar ve Bakü Çelik Şirketi LLC Denetleme Kurulu Başkanı Rasim Mammadov katıldı. Yıllık 25 bin ton Ferro Silicon (FeSi) ve 50 bin ton Ferro Silicon Manganez (FeSiMn) üretimi planlanan fabrika 20 bin metrekare kapalı ve 30 bin metrekare açık alan olmak üzere 50 bin metrekare alana sahip. Tesiste makine mühendisliği, tarım, madencilik endüstrisinde kullanılan ürünlerin üretileceği belirtilirken, bu ürünler arasında, hadde milleri, 3D yazıcı ile yapılan detaylar, yuvarlak küreler, çeşitli makine ekipmanlarına ait detaylar yer aldığı ifade edildi.

Bakü Çelik Şirketi LLC Denetleme Kurulu Başkanı Rasim Mammadov, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e yakın bir zamanda inşa edilmesi planlanan projenin üçüncü aşaması hakkında ve Dashkasan bölgesinde demir cevheri yatakları kullanarak Gence'da büyük bir metalurji tesisinin inşası hakkında da bilgiler verdi.

“En yeni ve en modern tesis özelliğine sahip”

Tesisin açılışı hakkında konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, tesisin kardeş ülke Azerbaycan'da kendi alanında kurulan ilk ve tek tesis olduğunu belirterek, “Dünyada ise en yeni ve en modern tesis olma özelliğine sahip. Bu gurur Karabük ve Karabüklü emekçilerimizin gururu. Firmamız tasarım, imalat, montaj ve devreye alma aşamalarının tümünü hatasız bir şekilde tamamlayarak çok kısa bir sürede bu tesisin üretime geçmesini başardı. Azerbeycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tesisin açılışını gerçekleştirerek bizlere çok büyük bir mutluluk ve gurur yaşattı. Tüm yetkililere şükranlarımı sunuyorum” dedi.