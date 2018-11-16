Karın gelmesini beklemediler onlar kara gittiler

Karabük’ün yüksek kesimlerinde dün gece yarısı başlayan kar yağışını fırsat bilen Karabük Offroad Sporları Kulübü üyeleri, 1150 rakımlı Sarıçiçek yaylasına çıktı.
Karabük'ün yüksek kesimlerinde dün gece yarısı başlayan kar yağışını fırsat bilen Karabük Offroad Sporları Kulübü üyeleri, 1150 rakımlı Sarıçiçek yaylasına çıktı.
Kar kalınlığının 20 santimetreye yaklaştığı Sarçiçek'e çıkan KARDOFF üyeleri karın keyfini çıkardılar.
Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği üyesi yaklaşık 20 kişi 10 araçla Safranbolu ilçesine bağlı 1150 rakımlı Sarıçiçek Yaylası'na çıkarak kar yağışının keyfini çıkardılar. Macera amaçlı gezide araçları ile karın keyfini çıkardılar.
KARDOFF üyeleri zirveye çıkmalarının ardından çektirdikleri hatıra fotoğrafının ardından kent merkezine sorunsuz bir şekilde döndüler.