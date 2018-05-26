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26 Mayıs 2018 23:38

Karşı şeride geçen otomobil kamyonete çarptı: 7 yaralı

Karabük’te kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek kamyonetle çarpıştı.

Karşı şeride geçen otomobil kamyonete çarptı: 7 yaralı

26 Mayıs 2018 23:38

Kazada 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük-Safranbolu karayolu Yeşil Mahalle çevre yolunda meydana geldi. Gazi Ortatepe (40) idaresindeki 78 SK 944 plakalı otomobil ile Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı üzerinden Karabü istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Orta refüje çıkarak karşı şeride geçen otomobil Safranbolu istikametine seyreden Ömer Yıldız (40) sevk ve idaresindeki 78 AR 766 plakalı kamyonet ile Enes Akçaalan (24) idaresindeki 34 UYE 06 plakalı otomobile çarptı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve bir benzinliğin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıyan kazada sürücü Gazi Ortatepe (40) ile yanında bulunan Elif Ortatepe (31), 78 AR 766 plakalı aracın sürücüsü Ömer Yıldız (40) yanında bulunan Yakuptalha Yıldız (10), Songül Yıldız (37), Ömer Kayra Yıldız (5) ve Yusuf Yıldız (16) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 ambulansları ile Özel Medikar ve Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.




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