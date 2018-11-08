Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

Karabük Belediye Meclisi Kasım Ayı toplantısı, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin Fransa'da yapılan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Kongresinde olmasından dolayı, Karabük Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatma Danışman vekaletliğinde gerçekleştirildi.

Karabük Belediyesi Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda komisyon raporları ile gündem harici konuların görüşülerek Ekim ayı toplantısında komisyonlara havale edilen konular görüşülerek karara bağlandı. Plan ve Bütçe, İmar Komisyonu raporları ile gündem harici konuların görüşüldüğü toplantıda bazı maddeler incelenmek üzere komisyonlara havale edildi.

Karabük Belediye Meclisi Aralık Ayı toplantısı 05 Aralık 2018, Çarşamba günü saat 17.00'de Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu'nda toplanmak üzere sonra erdi.