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02 Eylül 2018 12:38

Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı

Karabük’te, 150 metre yükseklikteki kayalıkta mahsur kalan keçi, AFAD ekibi tarafından kurtarıldı.

Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı

02 Eylül 2018 12:38


Merkeze bağlı Arıcak Köyünde kayalıkta 2 gün boyunca mahsur kaldığı iddia edilen keçiyi AFAD ekipleri kurtardı. Otlamak için indiği kayalıktan çıkamadığı düşünülen keçi köylüler tarafından kurtarılmaya çalışıldı. 150 metre yükseklikte ve dik yamaçlı kayalıklardan dolayı yardım edemeyen köylüler yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri keçinin bulunduğu yere halatla indi. Keçi, beline bağlanan halatla, diğer görevlilerin de yardımıyla kayalıklardan aşağı indirilerek kurtarıldı.




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