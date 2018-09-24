Kayıp avukat, ağaca asılı olarak bulundu

Karabük'te kendisinden 7 gündür haber alınamayan avukat ormanlık alanda ağaca asılı olarak bulundu.

18 Eylül 2018 tarihinden itibaren kayıp olan avukat M.C. (53) Ovacık ilçesine bağlı Bürnük Köyü mevki'ine yakın ormanlık alanda ağaca asılı olarak bulundu. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine polis ekipleri her yerde avukatı arama çalışmaları başlattı. 1 haftadır kayıp olan avukatın cansız bedeni olay yerinden traktörü ile geçen bir vatandaş tarafından bulunarak jandarma ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler avukatın cansız bedenini ağaçta asılı olarak buldu. Edinilen bilgiye göre, M.C.'nin ilk mesleğinin öğretmen olduğu ve bu mesleği bırakarak avukat olduğu belirtildi.

‘Ölmeden önce mektup bıraktı'

Evli ve iki çocuk babası Avukat M.C.' nin ölümünden önce geride kalan kimseye borç bırakmadığını bütün çalışanlarının tazminatlarını ödediğine dair bir mektup yazdığı öğrenildi.

M.C.'nin cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.