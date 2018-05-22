Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 11:29

Kayıp olan işçi emeklisi ormanda ölü bulundu

Karabük’te 5 gün önce ortadan kaybolan 45 yaşındaki İsmail Diktepe, ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Kayıp olan işçi emeklisi ormanda ölü bulundu

22 Mayıs 2018 11:29


Karabük merkeze bağlı Bayır Mahallesinde yaşayan ve 5 gündür aranan 45 yaşındaki işçi emeklisi İsmail Diktepe, polis tarafından Karabük Kent Ormanı’nda ölü olarak bulundu. En son 18 Mayıs Cuma günü saat 15.00 sıralarında görülen Diktepe’den 5 gündür haber alınamıyordu. Ailesinin ve yakınlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri Dikmen’in cansız bedenini ormanlık alanda buldu. Otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Dikmen’in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu iddia ediliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç