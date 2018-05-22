Kayıp olan işçi emeklisi ormanda ölü bulundu

Karabük merkeze bağlı Bayır Mahallesinde yaşayan ve 5 gündür aranan 45 yaşındaki işçi emeklisi İsmail Diktepe, polis tarafından Karabük Kent Ormanı’nda ölü olarak bulundu. En son 18 Mayıs Cuma günü saat 15.00 sıralarında görülen Diktepe’den 5 gündür haber alınamıyordu. Ailesinin ve yakınlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri Dikmen’in cansız bedenini ormanlık alanda buldu. Otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Dikmen’in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu iddia ediliyor.