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20 Ağustos 2018 13:45

Kaymakam Demirel bayramı kutladı

Yenice İlçe Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Kaymakam Demirel bayramı kutladı

20 Ağustos 2018 13:45


Kaymakam Demirel, yayınladığı mesajda şunları söyledi; “Değerli mesai arkadaşlarım, saygıdeğer Yeniceliler, Güzel yurdumuzun dört bir yanında vatandaşlarımızın birbirlerini sevgiyle ve sevinçle kucakladığı, bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.Dini bayramlarımız, ortak değerlerimiz çerçevesinde, insanlarımızı birbirine yakınlaştıran, milletimizin birlikte yaşama ve aydınlık bir geleceği bir arada kucaklama arzusunun tazelendiği özel günlerdir. Kırılan gönüllerin onarıldığı, dargınlıkların unutulduğu, kaynaşma ve birlik olma duygusunun perçinlendiği bu günler milletimizin geleneği ve inancında müstesna bir yere sahiptir.”


Kaymakam Demirel mesajına devam ederek, “Başta yurt içi ve yurt dışında bulunan tüm Yenice’li hemşerilerimiz olmak üzere tüm İslam âleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bayramın insanlık için barışa, sevgiye, kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”




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