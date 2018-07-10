Kaymakam Demirel taş sandık mezarla ilgili açıklamalarda bulundu

Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada belediye ekiplerinin yol genişletme çalışmalarında böyle bir kültür varlığına denk gelindiğini belirterek, Karabük Kültür Varlıkları Koruma Kurulundan ekiplerinin alanda inceleme yaptığını söyledi. Kaymakam Demirel, "Geçtiğimiz Cumartesi günü belediye ekipleri tarafından Karacakaya’da yapılan yol genişletme çalışmalarında böyle bir kültür varlığına denk gelindi. Belediye Başkanımızın durumu bizlere iletmesi akabinde emniyet ve jandarma ekiplerimiz ile savcılığımızın talimatıyla hafta sonu olması münasebetiyle alanda bir koruma tedbiri uygulandı. Karabük Kültür Varlıkları Koruma Kurulundan gelen arkadaşlarımız gerekli incelemelerini yaptılar. Şanslı olduğumuz nokta bu hafta koruma kurulu toplanacak, tespit ve tescil süreci başlayacak. Bölgemiz Kastamonu bölgesine bağlı olduğu için o alanı kurtarma yazısı gönderilecek. Şu anda o yazı gittikten sonra daha detaylı incelemeler alanda, bölgede yapılacak. Ne çıkacağını hep birlikte göreceğiz. Muhtemelen arkadaşların söylediği bir mezarlık alanı olabileceği yönündeydi. Ama kesin ve net bilgiler Kastamonu Bölge Müdürlüğünün yaptığı inceleme ve araştırmadan sonra belli olacak" dedi.

Belediye ekiplerinin çalışmalarının durdurulduğunu söyleyen Demirel, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından alanda 24 saat nöbet tutulduğunu da sözlerine ekledi.