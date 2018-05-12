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12 Mayıs 2018 11:09

Kaymakam Demirel’den Anneler Günü mesajı

Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Kaymakam Demirel’den Anneler Günü mesajı

12 Mayıs 2018 11:09


Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Tüm annelerin Anneler Gününü kutladı. Demirel mesajında; “Sevgiyi, şefkati, merhameti, sabrı, fedakârlığı ve hoşgörüyü temsil eden annelerimiz, başımızın tacıdır. Anne sevgisi sevgilerin en güzeli ve en yücesidir. Anne demek ilaç demek, anne demek iyilik doğruluk güzellik demektir. Canlarından can katarak varlığımızın kaynağı olan, dünyamızı zenginleştiren annelerimiz, ilk öğretmenimiz, hayat boyu yol göstericimizdir. Yegâne derdi evladının gülümseyen yüzünü görmek olan cefakâr annelerimiz din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin yardımlaşmayı, karşılıklı saygıyı ve kardeşçe yaşamayı öğrendiğimiz bu iklimin oluşmasında en büyük rehberimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta ülkemizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü’nü kutluyor, fedakâr emekleri ile bizleri bugünlere ulaştıran annelerimize sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum’’ İfadelerine yer verdi.




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