Kaymakam Demirel’in bayram mesajı

Kaymakam Demirel mesajında şu ifadeler yer verdi; “ Manevi duygularımızın yoğunlaştığı, paylaşma ve yardımlaşmanın arttığı, gönüllerimize zenginlik veren Ramazan ayını uğurlarken Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.Milli gelenek ve örflerimizin bütün güzellikleriyle yaşandığı bayram günleri; kimsesizlerin hatırlandığı, akraba ve yakınların buluştuğu, sevginin ve muhabbetin paylaşıldığı müstesna zamanlardır.Büyük bir coşku ile idrak ettiğimiz Ramazan Bayramı’nın neşesini, akrabalarımız, komşularımız ve çevremiz ile paylaşarak, bütün milletimiz için gerçek bir sevinç ve mutluluk vesilesi kalalım.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Yeniceli hemşerilerimizin, Ramazan Bayramı’nı en içten duygularla kutlar, bu vesile ile aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anar, herkese sevdikleri ile birlikte sağlık ve mutlu bir bayram geçirmelerini diler, selam ve saygılarımı sunarım."