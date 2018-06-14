Kaymakamlık ve belediye personeli iftarda buluştu

Fatih Ürkmezer ve eşi Miray Ürkmezer’in ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programında kaymakamlık ve belediye personeli bir araya geldi.

Ürkmezer, kaymakamlık ve belediyede görev yapan personelle bir araya geldiği iftar programı öncesi ve sonrası sohbet etti.

Okunan ezanın ardından oruçlar açılıp dua edildi. İftar sonrası konuşan Ürkmezer, “Gerek kaymakamlık gerekse belediye olarak bizlere Safranbolu’ya en iyi hizmeti vermek için çalışan büyük bir aileyiz. Bu ailede görev yapan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ürkmezer, geçen sürede hep aynı duygu ile çalıştıklarını belirterek, “Şöyle geriye dönüp baktığımızda sadece kendimde değil, hem mesleki anlamda eğitimsel anlamda kendime bir kazanımı olduğu gibi Safranbolu’daki mesai arkadaşlarıma de bir şeyler kattığıma inanıyorum. Bana Kaymakam Bey ne kadar sürecek diye soran arkadaşlarımıza hep şunu diyordum: Seçime kadar sürecekmiş gibi çalışacağız, her an bitecekmiş gibi de hazırız. Aslında bu bizim bütün mesleklerimiz için geçerlidir. Bu tür mesleklerde, görevlerde mutluluğu, huzuru ancak görev yaptığınız yerlere bir şeyler katarsanız ve kattığınızı kendiniz hissederseniz uluyorsunuz. İşte bunu da ancak ve ancak mesai arkadaşlarınızla beraber çalışarak başarabiliyorsunuz” diye konuştu.

Halen çeşitli sebeplerle çalışmaya devam eden ve buraya gelemeyen mesai arkadaşlarının olduğunu söyleyen Ürkmezer, “ En başında söylediğim gibi, 24 saat esasına göre çalışan arkadaşlarımızın sayesinde bizler huzurlu bir şekilde yaşıyoruz ve hizmetleri huzurlu bir şekilde ediniyoruz” ifadelerini kullandı.

Ürkmezer, polisinden jandarmasına, yazı işlerinden, kültür müdürlüğüne kadar herkein ramazan ayı süresince var güçleri ile çalıştıklarını dile getirerek, şunları söyledi: “Çalışmaya da devam edecekler. Bu vesile ile gerek ramazan ayı içerisinde gerekse diğer mesai zamanlarında gecesini gündüzüne katarak Safranbolu’ya hizmet veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ne yapıyor isek Safranbolu için yapıyoruz. Böyle bir yerde çalışmak herkese nasip olmaz. İnşallah daha güzel hizmetleri Safranbolu için vermeye devam edeceğiz. Bir kez daha hepinizin Bayramını kutluyor, teşekkür ediyorum.”