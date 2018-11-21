İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaza sonrası elindeki oyuncağı bir an olsun bırakmadı

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında bariyere çarpan otomobilin refüje çıkması sonucu yaralanan 4 yaşındaki çocuk elindeki oyuncağı biran olsun bırakmadı.

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında bariyere çarpan otomobilin refüje çıkması sonucu yaralanan 4 yaşındaki çocuk elindeki oyuncağı biran olsun bırakmadı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Cumayanı Köyü mevki'inde meydana geldi. Mustafa Kara yönetimindeki 37 PU 581 plakalı otomobil Eskipazar ilçesinden Karabük istikametine seyir halinde iken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak yolun ortasında bulunan refüje çıktı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde bulunan 4 yaşındaki Sefa Kayra Kara yaralandı. Kaza sonrası korku yaşayan küçük çocuk bir an olsun elindeki oyuncağı bırakmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.