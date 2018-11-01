Kaza yapan sürücü alkollü çıktı

Kazada araçlara arkadan çarpan diğer aracın şoförünün alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza, Yenice ilçesine bağlı çevre yolu üzerinde bulunan Yüksekokul mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 03 HS 295 plakalı aracın şoförü Erol Ç, çevre yolu üzerinde saat 00.30 sularında önünde gitmekte olan Harun K.'nın kullandığı 78 YE 405 plakalı araca arkadan çarptı. Harun K'nın kullandığı araç ise önünden giden Sedat K'nın kullandığı 26 AF 157 plakalı araca arkadan çarparak zincirleme kaza yaşandı. Kazada araç sürücüleri Erol Ç, Harun K. ve Sedat K. adlı sürücüler yaralandı. Kazaya karışan otomobil sürücülerinden birinin olayı haber vermesi üzerine 112 sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralanan sürücüler Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.