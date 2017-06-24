KBB Uzmanı Doç.Dr. Eren Taştan’dan önemli uyarı:

Dr. Eren Taştan, başarısız burun ameliyatları sonucu burunda çökme, düşme ya da eğrilme gibi sorunların oluştuğunu belirtti.

Çoğunlukla estetik nedenlerle yapılan burun ameliyatlarında uygulanan bazı yanlış teknikler dolayısıyla, burun iskeletinden fazla kıkırdak alınan hastaların sorunlarla karşılaştığını vurgulayan Taştan, bu kişilerin hem görüntülerinden rahatsız olduğunu hem de nefes alma problemleri yaşadığına dikkat çekti.

Bu sorunu düzeltmek için ikinci bir ameliyata ihtiyaç bulunduğunu anlatan Taştan, “Burunda çökme, düşme ve buna bağlı nefes alamama sorunlarında bu hastaları hem sağlıklı hem de doğal görünüme kavuşturmak için kıkırdak dokuya ihtiyaç duyuyoruz. En ideal malzeme hastanın kendi vücuduna ait kıkırdak dokudur. Eğer burun içinde kıkırdak varsa, burun içindeki septum denilen orta bölümdeki kıkırdak kullanılır. Septum yeterli değilse uygun hastalarda kulak kıkırdağı kullanılıyor. Ama çökmüş burunlarda ihtiyacı karşılayacak miktar ve kalitede kıkırdak doku olmadığında kaburga kıkırdağına ihtiyaç duyuluyor. Kaburga kıkırdağı 50 yıldır kullanılıyor, ancak buradaki sorun klasik teknikle kaburga kıkırdağı hazırlandığında, kıkırdağın yapısından kaynaklanan bükülme sorunları yaşanıyor. Hasta ameliyat masasından düzgün bir burunla kalksa bile aylar sonra geldiğinde, sağa sola bükülmüş, çökmüş bir burunla karşılaşıyor. Hasta hem nefes alma sorunu hem de şekil bozukluğu sıkıntısıyla tekrar karşı karşıya kalıyor.“ dedi.

Taştan, burun sağlığı ve estetiği konusunda başarısız ameliyat geçirmiş hastalar için kullanılan mevcut cerrahi tekniğini yetersiz bularak yeni arayışlar içine girdiğini ve yeni çalışmalar yaptığını anlattı.

Bu çalışmalar sonucunda geliştirdiği ve “ObliqueSplitMethod” adıyla dünya literatürüne de giren‘verev kesme’ tekniği ile ilgili bilgi veren Taştan, “Verev kesme yöntemimi uzun süredir uyguluyorum. Bu yöntem burnun doğal yapısına en uygun şekilde kıkırdak hazırlamaya olanak veriyor. Hastalarımızın burun kıkırdak iskeletini gerekirse yeniden oluşturarak sorunlara kalıcı çözümler sağlıyoruz. Bu hastaları yeniden güzel, doğal, esnek ve daha rahat nefes alabilecekleri bir buruna kavuşturuyoruz. “ diye konuştu. Taştan,uluslararası toplantılarda da anlattığı yönteminin bir çok ülkede uygulandığını ve başarısız burun ameliyatlarının düzeltilmesinde çok önemli bir yer tuttuğunu sözlerine ekledi.