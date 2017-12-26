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26 Aralık 2017 13:53

KBÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda bayrak değişimi

Karabük Üniversitesi’nde (KBÜ) 20 aydır Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görevini yürüten Yrd.

KBÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda bayrak değişimi

26 Aralık 2017 13:53

Doç. Dr. Tahir Güneşer bu görevini, daha önce Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görevini yapan Kamuran Karahamza’ya devretti.


Rektör Prof. Dr. Refik Polat’ın başkanlığında Rektörlük Senato Toplantı Odası’nda gerçekleşen devir teslim törenine Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli de katıldı.


Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda güçlü bir ekibin olduğunu, güzel işler yapmaya devam edeceklerini belirtti.


Görevi devreden Yrd. Doç. Dr. Tahir Güneşer’in çok kısa bir süre için, geçici olarak göreve getirildiğini söyleyen Rektör Polat, 20 ay bu görevi başarıyla yürüten Güneşer’e teşekkür ederek, “ Akademik çalışmalar yapan arkadaşlarımız görevlerinde bir an önce yükselsinler, doçent, profesör olsunlar istiyorum. Çok idari görevlerde vakit harcamalarını istemem. Kendisi bize 20 ayını feda etti. İnşallah akademik yaşantısında da muvaffak olur.” dedi.


Yrd. Doç. Dr. Tahir Güneşer de “İnşallah sözümde durabilmişimdir. Yine aynı üniversitedeyiz, dostluğumuz baki. Geçen sürenin bu kadar başarılı, verimli geçmesinde hepinizin özverili, fedakâr çalışması var. Hepinize çok teşekkür ediyorum” diye kaydetti.


Kamuran Karahamza da Rektör Prof. Dr. Refik Polat’a ve Yrd. Doç. Dr. Tahir Güneşer’e teşekkür ederek Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde 5 yıldır yürüttüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nı bundan sonra Karabük Üniversitesi’nde sürdüreceğini, görevi devraldığı Yrd. Doç. Dr. Tahir Güneşer ile de temaslarının süreceğini ve desteklerini her zaman beklediğini ifade etti.




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