KBÜ, Çin'in en büyük eğitim fuarında yer aldı

Karabük Üniversitesi Çin'in en önemli ve en büyük eğitim fuarı olan ‘China Education Expo 2018'e katıldı.

Uluslararası alanda bilinirliğini artırmak ve diğer üniversitelerle anlaşmalar yapmak üzere seçkin eğitim fuarlarına katılmaya devam eden Karabük Üniversitesi, Çin'in en büyük eğitim fuarında da yerini aldı.

‘China Education Expo 2018 Fuarı'na 30'a yakın ülkeden 200'e yakın üniversitenin katılırken fuarın birinci gününde, diğer üniversitelerle ikili iş birliğini artırmaya yönelik görüşmeler yapıldı. İkinci gününde ise Çinli öğrencilere Karabük Üniversitesinin lisans, yüksek lisans ve doktora programları tanıtıldı.

Fuara Karabük Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Refik Polat'ın yanı sıra Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Çepni, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Ebubekir Işık ve Uluslararası İlişkiler Ofisi'nden Arş. Gör. Muhammed Esad Kuloğlu katıldı.