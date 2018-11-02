KBÜ ile Çin devi CRRC arasında iş birliği

Türkiye'deki raylı sistemlerin yerlileştirilmesine katkı sağlayacak iş birliği protokolü aynı zamanda Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Mühendisliği Bölümü öğrencilerine hem staj hem de iş kapısı olacak. Çinli demir yolu şirketinin Ankara'daki fabrikasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Karabük Üniversitesi, CRRC Türkiye Raylı Sistemler Teknoloji Ortak Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin kurulmasına destek olacak. Bu merkezle Karabük Üniversitesi, Türkiye'de bulunan raylı sistemler sektörünün yerlileştirilmesi için tasarım ve üretim desteği sağlayacak.

Ayrıca söz konusu protokolle, Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Mühendisliği öğrencileri Çinli demir yolu firması CRRC'de staj yapma ve mezun olduktan sonra çalışma imkanına sahip olacak. Öte yandan CRRC firmasının personeli de Karabük Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora yapabilecek.

İş birliği protokolü kapsamında iki taraf arasında özellikle raylı ulaşım sistemleri alanında kullanılan akıllı teknolojiler, hafif teknoloji, enerji depolama, geri dönüşüm teknolojisi, modüler tasarım - üretim, tekerlek ile ray ilişkisi ve performans testi gibi gelecek nesil taşıma sitemlerine yönelik pek çok konuda ortak çalışmalar yürütülecek. Karabük Üniversitesi ile CRRC Zhuzhou Locomotive arasındaki imzalanan protokole Karabük Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Çinli demir yolu şirketi adına ise Başkan Yardımcısı Suo Jianguo imza attı.