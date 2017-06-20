KBÜ ile PTT arasında protokol imzalandı

Ş. arasında iş birliği ve iyi niyet protokolü imzalandı.

İş birliği kapsamında yapılan protokole Rektör Prof. Dr. Refik Polat ile PTT Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Canpolat imza attı.

Söz konusu protokol ile Karabük Üniversitesi öğrencilerinin kaliteli bir eğitim alabilmesi adına gerçekleştirilecek projelerin uygulanması amacıyla Karabük Üniversitesi’nin vereceği eğitim, yapacağı bilgilendirme ve hayata geçireceği sosyal sorumluluk projelerine yönelik tarafların işbirliği içinde çalışması hedefleniyor.

İş birliği protokolüne imza atan Rektör Prof. Dr. Refik Polat ve PTT Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Canpolat protokolün her iki kuruma da hayırlı olmasını diledi.