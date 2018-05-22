KBÜ öğrencileri ’2.Mezuniyet Projeleri Sergisi’ düzenledi

Mezuniyet Projeleri Sergisi’ düzenlendi.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencilerinin mezuniyet projelerinin yer aldığı serginin açılışını Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Ragıp Karaş gerçekleştirdi.

Serginin açılışını yapan Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Ragıp Karaş öğrencileri ve akademisyenleri tebrik ederek, “Çok büyük bir özveri ile çalışıyorsunuz. Sayılarımız yüksek ama hocalarımız çok fedakâr ve sizleri iyi yetiştirmek ve uluslararası ölçekte ürünler vermeniz için çok uğraşıyorlar. Hafta sonu ve akşamları bile sizinle ilgilendiklerini biliyorum. Çok güzel bir ekibe sahibiz. Ekip ruhu ile çok güzel ürünler ortaya çıkıyor. Birazdan tek tek projeleri inceleyeceğiz. Yerel imkânlar ve çeşitli fedakârlıklar ile ortaya çıkan bu sergi uluslararası nitelikte yarışacak ölçekte” dedi.

Sergi hakkında bilgi veren Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Raşit Esen, sergide 54 son sınıf öğrencisinin mezuniyet projesinin yer aldığını söyleyerek güz dönemi boyunca her bir öğrencinin danışman firma ile çalıştığına dikkat çekti. Esen ayrıca bazı firmaların desteğinin yetersiz kalmasından ötürü projelerin prototipinin üretilemediğini ve küçük modellerinin yapıldığını ifade etti.

2.Mezuniyet Projeleri Sergisi’nde kitap ve dosya organize edebilen çalışma masası tasarımı, dar alanlar için çoklu kullanıma uygun depolama birimi tasarımı, müzisyenlerin kullandığı ev stüdyoları için kayıt masası tasarımı, tablette çizim yapmayı kolaylaştıran “Standraw” adında mobil cihaz aksesuarı tasarımı gibi farklı projeler yer alıyor.