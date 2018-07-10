KBÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ali Güneş görevini devretti

Dr. Ali Güneş, rektörük binasında gerçekleştirilen törenle görevini Prof. Dr. Bünyamin Şahin’e devretti.

Dr. Ali Güneş görevini Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Şahin’e devretti. Akademik hayatına Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde devam edecek olan Prof. Güneş, 2014 yılından beri Karabük Üniversitesinde rektör yardımcılığı görevi yapıyordu.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ın katılımıyla rektörlük binasında gerçekleşen törende Güneş, rektör yardımcılığı görevini Prof. Dr. Bünyamin Şahin’e devretti. Rektör Polat devir teslim töreninde Prof. Güneş’e bu güne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek plaket verdi. Rektör Polat ayrıca, rektör yardımcılığı görevini devralan Prof. Şahin’e yeni görevinde başarılar diledi.

İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde lisans eğitimini tamamlayan 1968 Amasya doğumlu Prof. Şahin, doktorasını On Dokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde tamamladı. Doktora sonrası eğitim için bir süre ABD ve İngiltere’de bulunan Prof. Şahin, On Dokuz Mayıs Üniversitesinde 2014 - 2016 yılları arasında rektör yardımcılığı görevinde bulundu.