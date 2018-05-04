KBÜ Rektörlük Kupası’nda basketbol şampiyonu Mühendislik Fakültesi

Karabük Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının organize ettiği Rektörlük Kupası Basketbol Turnuvası maçları 12 Mart - 3 Mayıs tarihleri arasında Gökşen M. Yücel Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Turnuvanın finalinde Mühendislik Fakültesi ve Teknoloji Fakültesi karşı karşıya geldi. Her maçta olduğu gibi salonu dolduran taraftarların eşliğinde gerçekleşen final maçında galip gelen Mühendislik Fakültesi turnuvanın şampiyonu oldu. Sağlık Bilimleri Fakültesi ile üçüncülük maçına çıkan Fen Fakültesi ise turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.