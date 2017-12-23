KBÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun temeli atıldı

Yıkımına 2015 yılında başlanan 5000 Evler Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin yerine inşa edilecek, Sosyal Bilimler Yüksekokulu, 5 katlı ve 3 bloktan oluşuyor. 5 bin 278 metre kare alan üzerine inşa edilecek binada amfi, konferans, seminer ve toplantı salonları, derslikler, personel ofisleri, kütüphaneler, mescitler, bilgi işlem odası, bilgisayar laboratuvarı, kantin, sığınak, depo ve teras yer alıyor.

Düzenlenen törenin açılışından konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, insana dokunan her alanda Sosyal Bilimlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Polat, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda 5 bölümün yer alacağını da belirterek, “ Bu bölümler sırasıyla, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Görsel İletişim, Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi, Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği bölümleridir. İlerleyen süreçte bu bölümlere yeni bölümler ilave edilecektir. Burada şunu özellikle vurgulamak istiyorum: Bu okul, öğrencilerimiz açısından mezuniyet sonrası en çok iş imkanı bulunan bölümleri bünyesinde barındırmaktadır. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenci alımına başlanacak olan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuzda toplamda 2 bine yakın öğrenci, öğrenim görecek. Şüphe yok ki bu rakam ‘Beş bin evler’ bölgesine önemli bir sosyal, kültürel ve ekonomik hareketlilik getirecektir. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu binamız, 14 Milyon Türk Lirası bedelle, Karabük için son derece önemli bir eğitim yatırımıdır. 2019 yılının Ocak ayında Üniversitemize teslim edilecek olan yüksek okul binamız, 10 bin metrekare kare inşaat alanı üzerinde, 5’er katlı 3 bloktan oluşmaktadır” dedi.

Karabük Valisi Kemal Çeber ise, kendileri için en önemli değerli şeylerden birisinin Karabük üniversitesi olduğunu kaydederek, “Bir şehir için üniversitenin bu kadar önemli ve kıymetli ve potansiyel bir değer olduğu ilimiz çok azdır diye düşünüyorum. Bu anlamda üniversiteyi kuran her bir tuğlasında emeği olan sayın kurucu rektörümüz çok güzel yad ediliyor. Şundan da çok eminim. Bayrak emin ellere teslim edilmiş. Rektörümüz bizi bazen sıkıştıracak şekilde taleplerini isteklerini sürekli söylüyor. Karabük Üniversitesi 55 bin öğrenci 3 bin 600 uluslararası öğrencisi, şehirle bu kadar kaynaşılmış olmasıyla çok büyük bir üniversite. Ben temelini birlikte attığımız bu tesisin şehrimize ve üniversitemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor ve bunun gibi nice tesislerimizin şehrimize kazandırılmasını temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımı ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun temeli atıldı.