KBÜ’de “21. Yüzyılda Rekabet ve Pazar Ahlakı”

Dr. Ömer Torlak, "Rekabet eksikliği piyasa dengelerini alt üst eder. Rekabetçiliği zayıf olan yahut olmayan bir ülke ekonomisinin başka ülke ekonomileri ile olan rekabeti de negatif olur. Bu da halkın yaşam standartlarına olumsuz olarak yansır." dedi.

Dr. Ömer Torlak Karabük Üniversitesi Hamit Çepni Konferans Salonu’nda düzenlenen "21. Yüzyılda Rekabet ve Pazar Ahlakı" konulu konferans verdi.

Herkesin tüketici olduğunu ve piyasalarla iç içe bulunduğunu anlatan Torlak, “ Eskiden çarşı, pazar, panayır, fuar gibi fiziki ortamları söz konusuydu ve alıcı ile satıcının bu ortamlarda bir araya gelebiliyordu. Bugün akıllı cihazlar vesilesiyle piyasayı da cebimizde taşıyoruz. Haliyle piyasa dediğimiz şey değişen bir yapıya sahiptir. Piyasayı, değişim ilişkisinin ortamı olarak da tanımlayabiliriz. İhtiyacın şiddetine göre 1 litre su, 10 litre petrolden daha kıymetlidir” dedi.

Rekabet ile girişimciliğin iç içe olduğunu vurgulayan Torlak, “ Girişimciliğin olmadığı bir ortamda rekabetten bahsetmek olanaksızdır. Rekabet kendiliğinden bozulmaz, dış etkenler hasebiyle bozulması durumunda piyasa dengesi de bozulur. Rekabet eksikliği piyasa dengelerini alt üst eder. Rekabetçiliği zayıf olan yahut olmayan bir ülke ekonomisinin başka ülke ekonomileri ile olan rekabeti de negatif olur. Bu da halkın yaşam standartlarına olumsuz olarak yansır. Türkiye’de rekabetçilikte kısmen iyi noktalardayız. Yerel rekabetin yoğunluğunda ve pazar hâkimiyeti bakımından iyi sıralara geliyoruz. Tüketici bilincinde ise çok bariz bir gelişme söz konusu. Bu noktalardan daha da iyi noktalara gelebilmek adına almamız gerek daha yol var” ifadelerine yer verdi.