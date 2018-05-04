KBÜ’de ‘5. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi’ düzenlenecek

Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi’ 7 Mayıs Pazartesi günü başlıyor.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin düzenlediği 5. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi 7 Mayıs Pazartesi günü 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda başlıyor. ‘Çocuğun Yüz Dili’ temasıyla bu yıl 5.’si gerçekleşecek kongreye birçok farklı üniversiteden alanında uzman akademisyen ve öğrenci katılarak bildiri sunacak. Kongreye ayrıca ‘Akademisyen Anne’ olarak bilinen ve sosyal medyada özellikle annelerin sorunlarına çözüm yolu sunan Saniye Bencik Kangal da konuşmacı olarak katılacak.

Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından 7 - 9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 5. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi’nin 1600 katılımcıyla üniversitenin en kapsamlı ve kalabalık kongrelerinden biri olması bekleniyor. Çocuk ve çocukluğa ilişkin konuların farklı bakış açılarından ele alınacağı kongrede akademisyenlerin sunumları ve öğrencilerin serbest bildirilerinin yanı sıra 7 çalıştay, 2 sergi, 3 panel ve 1 konferans gerçekleştirilecek.

’Akademisyen Anne’ davetli konuşmacılar arasında

5. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi’nin davetli konuşmacıları arasında Türkiye’nin ‘Akademisyen Anne’ ismiyle tanıdığı, Instagram’daki 676 bin takipçisiyle bir fenomen haline gelen Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal da bulunuyor. Akademisyen Saniye Bencik Kangal kongrenin ikinci gününde ’Çocuk Gelişiminde Oyun’ konusunda poster sunumu gerçekleştirecek ve ‘İnternet Sitelerinde En Çok Satan Çocuk Kitaplarının Biçim ve İçerik Özelliklerinin İncelenmesi’ konulu ortak bildiri sunacak.