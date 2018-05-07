KBÜ’de 55 farklı ülkenin öğrencileri kendi kültürlerini tanıttı

Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığına bağlı öğrenci kulüpleri tarafından gerçekleşen etkinliği Teknokent önünde gerçekleşti. Burada kurulan stantlarda, KBÜ’de eğitim gören Japonya, Rusya, Afganistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Özbekistan, Kuveyt, Mısır, Çad, Yemen, Irak, Suriye ve Filistin gibi 55 ülkenin öğrencileri katıldı. Öğrenciler kurdukları stantlarda kendi ülkelerinin yöresel yemeklerinin yanı sıra, ülkelerini tanıtan birbirinden değişik simgelerden oluşan eşyalar yer aldı.

Teknokent önünde gerçekleşen etkinliğe Vali Kemal Çeber, Rektör Refik Polat, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve çok sayıda akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşması yapan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, “Bu faaliyetle farklı uluslararası öğrencilerimizi tanıyarak onların müziklerini, yemeklerini,kültürlerini tanımış olacağız. Bu faaliyeti düzenleyen arkadaşlarıma teşekür ediyorum” dedi.

Etkinliğin çok başarılı ve iyi düşünüldüğünü değerlendiren Vali Kemal Çeber, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bütün dünya uluslarıyla,devletleriyle dost kalma ve bu dostluğu sürdürmeyi hedefleyen bir uluslararası politikayı benimsemiştir. Irkı ne olursa olsun bir devlet, bir ulus sıkıntıya düşüyorsa ilk yardıma koşan Türkiye devletidir. Bu hep böyle olmuştur, böyle olmaya devam edecektir. Bu anlamda özellikle sosyal ekonomik gelişmiş olan ülkelerin aramızda olmasından büyük mutluluk duyuyoruz” diye ifade etti.

Farklı kültürleri bir araya getiren etkinlikte uluslarası öğrencilerin yöresel oyunları izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Çiftetelli oyun havası eşliğinde eğlenen yabancı öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlik, Vali Kemal Çeber ve Rektör Refik Polat’ın öğrencilerin stantlarını tek tek gezerek yöresel yemekleri tatmasıyla son buldu.