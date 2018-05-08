KBÜ’de acil durum ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi

Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu’nda doğal afet bilinci oluşturmak ve doğal afetin başından sonuna kadar yapılması gerekenleri bilgilendirmek amacıyla acil durum tatbikatı gerçekleştirildi. UMKE, AFAD, İtfaiye, 112 Ekiplerinin katıldığı tatbikatta ikaz sirenleri çaldığında ilk olarak akademisyenler, öğrenciler, yaralılar ve kurtarılması gereken malzemeler tahliye edildi. İtfaiye merdiveni ile çatıda temsili olarak mahsur kalan öğrenciler kurtarılırken, UMKE ve 112 Ekipleri yaralılara müdahale etti.

Tatbikat öncesi konuşan Sivil Savunma Uzmanı Muammer Güzel, Türkiye’nin doğal afetlere yabancı olmadığı belirterek, “Ülkemiz en başta deprem olmak üzere sel ve doğal afet gibi doğal afetlerin sıkça görüldüğü bir yerdir. Yazları kurak geçmesinden veya beşeri kaynaklardan dolayı orman yangınları sık sık görülmektedir. Her türlü doğal afetin kendi içinde tedbirleri ve korunma yolları vardır. 1999 yılında yaşanan Marmara depreminden sonra tedbirlerin bir türlü alınamamış olduğu ve halkın gerekli bilinci kazanmadığı, konunun uzmanları ve takipçileri tarafından dile getirilmiştir. Karabük ilimizin A hassasiyeti bir bölgede olduğumuzu ve afetlere hazırlıklı olmamız gerektiği bilinciyle gerekli önlemleri almak,planlamalar yapmak zorundayız.Burada bizler afet bilincini açık tutmak, afet sırası,afet anı ve sonrası yapılacak planlamalarımızı yapmak amaçlı acil durum tatbikatı toplanmış bulunmaktayız” dedi.

Başarılı acil durum ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildiğini ifade eden Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu Müdürü Asım Aydın “ Görüldüğü gibi pek çoğumuz bu tarz uygulamalardan haberdar değiliz. Burada hedeflediğimiz benzer bir durum başımıza geldiğinde ne kadar sürede binayı tahliye edebilir,yaralılarımız hastanelere nasıl bir şekilde intikal ettirilebilir bunu öğrenmeyi sağlamalıyız. İnşallah bu uygulamalar bir tatbikat olarak kalır,gerçekte inşallah rabbim bizlere yaşatmaz” diye sözlerine ekledi.