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08 Ağustos 2018 18:37

KBÜ’de BESYO özel yetenek sınavı başladı

Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) özel yetenek sınavı başladı.

KBÜ’de BESYO özel yetenek sınavı başladı

08 Ağustos 2018 18:37


Hasan Doğan BESYO Antrenörlük Eğitimi ile Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümleri için özel yetenek sınavları başladı. BESYO bölümü için 90 öğrenci alınacak. Sınavlara 239’u erkek, 122’si bayan olmak üzere toplam 361 aday öğrenci başvurdu.


Bitirme zamanının uluslararası testlerde kullanılan elektronik bir kronometre ile ölçüldüğü ve 7 farklı istasyondan oluşan sınavda koordinasyon testi ile öğrenci adaylarının beceri, çabukluk ve hareketliliği ölçülüyor. Sınavların sonucu ise adayların Temel Yetenek Testi (TYT) puanı, ortaöğretim başarı puanı ve koordinasyon parkurundan alacağı puanlar hesaplanarak belirlenecek.


Gökşen M. Yücel Kapalı Spor Salonu’nda oluşturulan test bataryasından belirlenen sürede geçmeye çalışan öğrencilerin oldukça heyecanlı ve istekli oldukları gözlemlendi. Adayların teknik yeterlilikleri ve hızları tespit edildiği test bataryasında, ayrıca her bir öğrencinin performansı kameraya kaydedildi.


Sınavların görüntülerinin internet üzerinden canlı yayınla verildiğini ve adayların aldıkları puanı dijital ekranda gördüklerini söyleyen Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mert Aydoğmuş, özel yetenek sınavlarına giren tüm öğrencilere başarılar diledi.




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