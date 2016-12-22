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22 Aralık 2016 17:30

KBÜ’de “Bir Ses Böler Geceyi” tiyatro gösterisi sahnelendi

KBÜ’de “Bir Ses Böler Geceyi” tiyatro gösterisi sahnelendi

22 Aralık 2016 17:30

Karabük Üniversitesi (KBÜ)’nde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’da gerçekleştirdiği darbe girişiminde yaşananları anlatan “Bir Ses Böler Geceyi” isimli tiyatro oyunu sahnelendi.
15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin sahne aldığı tiyatro gösteriminin yanı sıra müzik dinletisi de sunuldu.
İlahiyat Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü tarafından hazırlanan “Bir Ses Böler Geceyi” isimli tiyatro gösterisi ile Grup Derun dinletisinden oluşan müzik programına ilgi yoğun oldu.
KBÜ İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin sahne aldığı tiyatro oyunu, sakin bir akşam vakti çekirdek bir ailenin darbe girişimi haberi almasının canlandırılmasıyla başlıyor.Karanlık güçlerin, siyah elbise giymiş darbe planı yapan kişiler olarak betimlendiği oyunun gelişme bölümünde farklı ortamlarda bulunan insanların tek bir amaç uğrunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine şehrin meydanlarında tek vücut oluşu ve sonuç bölümünde de onurlu duruşu ile darbeyi püskürtüşü anlatılıyor. Oyunun sonunda, tiyatro oyununda görev alan bir öğrenci tarafından seslendirilen Arif Nihat Asya’nın “Dua” adlı şiiri büyük alkış aldı.
Tiyatro oyununun ardından okutman Can Doğan şefliğinde 5 kişiden oluşan Grup Derun’un müzik dinletisi icra edildi.
Programın sonunda kısa bir konuşma yapan Prof. Dr. Mustafa Yaşar “Bin yıldır İslam dinine hizmet eden bu milleti kıyamete kadar kimse diz çöktüremeyecektir. Biz bundan eminiz.” diye konuştu.
Düzenlenen etkinliğe; Safranbolu Belediye Başkanı Dr. Necdet Aksoy, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Dündar, İl Müftüsü Halil Bektaş ile tiyatro ve müzikseverler katıldı.



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