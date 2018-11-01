KBÜ'de dolmuş ve otobüslere kampüse giriş izni verildi

Karabük Üniversitesi tarafından, Karabük ile Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Odaları arasında ayrı ayrı imzalanan protokol gereği, dolmuş ve otobüslerin Demir Çelik Kampüsü'ne girmesine izin verilmesi kararı alındı.

Kampüs içi ulaşımı sağlayan dolmuş ve otobüslerin, kampüs içerisinde ücret talep etmelerinden dolayı öğrencilerin şikayetleri çoğalmış ve bu nedenle kampüs içerisinde ücretsiz ring seferleri başlatılmıştı. Karabük ile Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Odaları tarafından, yapılan bu şikayetlerin düzeltileceği sözünün verilmesinin ardından, dolmuş ve otobüslerin tekrar Demir Çelik Kampüsüne girmelerine izin verildi. Alınan karar gereği dolmuş ve otobüsler yarından itibaren Demir Çelik Kampüsü'ne giriş yapabilecek. Bugüne kadar meydana gelen sıkıntıların bir daha yaşanmaması için Karabük Üniversitesi ve Karabük ile Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Odası arasında ayrı ayrı protokol imzalandı.

Öğrenci ve personelden ücret alınmayacak

Kampüs içerisinde toplu taşıma araçlarına binmek isteyen öğrenci, personel ya da misafirlerden imzalanan protokol gereği hiçbir ücret talep edilmeyecek. Ayrıca toplu taşıma araçlarına binmek isteyen öğrenci, personel veya misafir hiçbir bahane gösterilmeksizin istediği bir duraktan alınıp yine istediği bir durağa taşınacak. Kampüs içinde taşınan yolcudan ücret aldığı, herhangi bir bahane ile yolcuyu taşımadığı ve öğrenci, personel veya misafire örf ve adetlere uymayan nezaketsiz davranışlarda bulunduğu tespit edilen otobüs, dolmuş ve şoförleri bir ay süre ile kampüse alınmayacak.