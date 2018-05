KBÜ’de “Fair-Play Üniversiteler Kervanı” paneli

Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mert Aydoğmuş’un moderatörlüğünde gerçekleşen panelde toplumsal fair-play felsefesinin üzerinde duruldu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkanı ve spor yazarı Erdoğan Arıpınar konuşmasında Fair-Play’ in sadece sporda olmadığını vurgulayarak, “Fair-Play bir yaşam tarzıdır, bir insanlık örneğidir, Fair-Play o anda insanın tanrının sesini duyması demektir. Maddi her şey unutulur, dünyalık her şey unutulur ama insanlık unutulmaz. İnsanlık ön plandadır. Fair-Play sadece sporda olmaz hayatın içinde de olur” dedi.

Fair Play Komisyonu Üyesi Remzi Yılmaz Fair-Play’in zor olmadığına dikkat çekerek “Fair-Play’in çok zor olduğunu düşünebilirsiniz. Aksine Fair-Play çok basit bir şeydir. Gülümseyerek bile Fair-Play davranışında bulunabilirsiniz.” Konuşmasını video filimle destekleyen Yılmaz, katılımcılara teşekkür ederken Fair Play konusunda çevredekileri de bilinçlendirmek gerektiğini kaydetti.

“Biz yaşıyorsak bayrağımız için yaşıyoruz”

Türkiye’yi milli forma ile defalarca temsil ettiğini ifade eden Eski milli atlet İsmail Akçay ise “Ben 8 defa Türkiye şampiyonu 4 sefer Balkan şampiyonu oldum. 2 dünya ikinciliği 1 olimpiyat dördüncülüğü, 8 uluslararasında birincilikle 138 defa milli oldum. Önümde şanlı Türk bayrağıyla ben milyonların önünde koştum. Üstümde Galatasaray, Fenerbahçe forması yok, Ay Yıldızlı forma var. Onun hakkını vermem lazım, bir onu önde götürmek var bir de arkada getirmek var. O yüzden maça çıkarken sevinemiyordum, yarış bitinceye kadar. Benim kanımda Türk kanı var, biz yaşıyorsak ülkemiz için, vatanımız için, bayrağımız için yaşıyoruz. Hiç bir şey düşünmedim bayrağımızdan başka ve onun verdiği ilhamla bayrağımızı en iyi şekilde bütün dünyaya tanıttığımıza inanıyorum" dedi.

Olimpiyatlardaki tecrübelerinden örneklerle konuşmasını sürdüren milli atlet, müsakabalarda yaşadığı Fair-Play örneklerini de aktardı. Milli sporcu oldukça büyük bir ilgiyle takip edildi.

Fair Play Komisyonu Üyesi Teoman Güray da Fair-Play’in önemine ilişkin açıklamalarda bulunarak “Önce insan olmak gerekir. Fair-Play, gün gelir sakatlanan rakibini kucaklamaktır, kardeşliktir, efendi olmaktır, rakibi alkışlamaktır, vefalı olmaktır, ezeli ve ebedi dostluktur. Fair-Play her yerde ve her zaman olmak zorundadır" şeklinde konuştu.

Teoman Güray, panel öncesi Rektör Prof. Dr. Refik Polat’a gerçekleştirdikleri ziyarette Konya’da Fair-Play derslerinin verildiğini söylediklerinde Rektör Polat’ın Karabük Üniversitesinde de gerçekleşmesini istediğini ve bunun başlayacağı müjdesini de paylaştı.