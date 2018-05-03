KBÜ’de ‘Geleceğe Doğru Adımlar’ temalı konferans yapıldı

İki gün boyunca devam edecek olan “Geleceğe Doğru Adımlar” temalı konferansta, ilk gün konuşmacı olarak Türkiye ERP Komitesi Koordinatörü Göker Sarp, BEYMEN Operasyonel Mükemmellik ve Süreç Geliştirme Müdürü Bahar Yıldırım ve MİLENYUM danışmanlıktan Kenan Berkdemir yer aldı.

Açılış konuşmasını yapan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özalp, öğrencilere üniversiteye başlamalarından itibaren ve mezun olduktan sonra hal ve hareketleriyle mühendis olmanın değerini bilerek hareket etmeleri gerektiğini ifade ederek, “Üniversiteye gelen birçok arkadaş gününü kurtarmaya bakıyor. Günü kurtarmaya çalışmak yerine bu şekilde seminer konferans gibi faaliyetlerin peşinde koşarak mezun olduktan sonra hangi konumda çalışmak istediğinize karar vermenizi istiyorum” dedi.

"ERP gençlere kariyer fırsatı sunuyor"

Türkiye ERP Komitesi Koordinatörü Göker Sarp konuşmasında ERP’nin ne olduğunu, ERP komitesini, Türkiye’de ERP’nin mevcut durumunu ve ERP’ de kariyer olanaklarından bahsederek şunları söyledi: “ ERP (kurumsal kaynak planlama) işletmelerin kaynaklarını bir araya getirerek uçtan uca yönetilmesini ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak ya da desteklemek için geliştirilmiş sistem ve yazılımların genel adıdır. ERP şirketlerin sinir sistemidir. ERP sayesinde şirketinizin tüm bölümlerinden bilgi alabilirsiniz. ERP’in bir şirkete en önemli katkısı verimlilik ve iletişimdir.”

ERP sisteminin Türkiye’de farkındalığı az olan bir konu olduğuna dikkat çeken Sarp, bu sistemin gençlere kariyer fırsatı sunduğu için önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

"Okul hayatı bitebilir ama eğitim hayatı her zaman devam ediyor"

Beymen Operasyonel Mükemmellik ve Süreç Geliştirme Müdürü Bahar Yıldırım ise konuşmasında kendi hayatından örnekler vererek, sadece başarıların değil yapılan hataların ve bunlardan çıkarılan derslerin de anlatılması gerektiğine dikkat çekti. Endüstri Mühendisi olduğunu ve 13 yıldır tekstil sektörünün içinde olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Bugün gençlere tecrübelerimi aktarmak için buraya geldim. Gençlere faydalı olmak tecrübelerimi ve bilgilerimi paylaşmak istiyorum ve bunu sadece başarılarımı bahsederek yapmak istemiyorum. Çünkü bu evreye gelene kadar çok zorlu süreçlerden geçtim, ders aldığım hatalarım gençlere örnek olmalı.” dedi. Yıldırım, kişisel gelişimin ömür boyu devam ettiğini ve mühendis olmasına rağmen farklı alanlarda çeşitli eğitimler aldığını ifade ederek: “Okul hayatı bitebilir ama eğitim hayatı her zaman devam ediyor. Siz gençlere iş hayatı şu an çok gri toz bulutu gibi görünebilir. Bu seminerler ile iş hayatının içinden insanlar ile tanışıp bu alanı tanıyorsunuz.” diye konuştu.

Konferans yarın, THY Kıdemli Veri Analisti Ramazan Yaşa, HEPSİBURADA Operasyonel Mükemmellik Müdürü Mehmet Uyaroğlu, Profesyonel Yönetici Koçu Hacer Bülbül, Sabah Gazetesi’nden Oğuzhan Toracı, Bloomberg HT Program Yapımcısı Sami Altınkaya ve Vakıfbank Portfök Yöneticisi Oğuzcan Kobaş’ın konuşmalarıyla devam edecek.