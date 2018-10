KBÜ'de iki ayrı sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sanat Galerisi ile Fakültenin fuaye alanında yer alan sergilerin açılışını Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Özçağlar, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özalp ve Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş birlikte gerçekleştirdi.

Resim bölümü öğrencileri tarafından düzenlenen sergide gelenek bu sene de devam etti. Temel sanat, baskı ve resim atölyelerinde yapılan çalışmaları kapsayan ve tamamı öğrencilerin emeklerinden oluşan sergide bölümün tamamından öğrencilerin 200'ü aşkın projesi sergilendi. Sergide yağlı boya, guaj boya, pastel boya gibi her teknikten tuvale taşınan resimler yer aldı.

Her sınıfın konusunun farklı olduğunu belirten Resim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Evrim Çağlayan birinci sınıfların karakalem çalışması, ikinci sınıfların yağlı boya tekniklerini incelediğini, üçüncü ve dördüncü sınıfların ise daha bireysel daha özgün işleri tuvale taşıdığını söyledi.

Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde 2012 yılından itibaren düzenlenen ve bu sene 45 öğrencinin özgün çalışmalarının yer aldığı Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrenci sergisi de gerçekleştirildi.

Dönemlik projelerden oluşan ve daha çok birinci sınıfların temel çalışmalarının yoğunlukta olduğu sergide, ikinci ve üçüncü sınıfların da tasarımını yaptıkları elektronik su ısıtıcı, masa üstü düzenleyici aydınlatma üniteleri, büyük firmaların markaları ile özdeşleşen elektrik süpürgeleri yer aldı.

Önümüzdeki yıllarda da serginin sürekliliğinin sağlanacağını söyleyen Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Raşit Esen, bölümün yeni olduğunu fakat dünyada neredeyse 100 yıldır bilindiğine dikkat çekerek, farkındalık oluşturmak adına her yıl güz döneminin başlangıcında hem yeni gelen öğrencileri motivasyon amaçlı hem de bölümde neler yapıldığını görmek adına dönem sergisini yaptıklarını ifade etti. Dr. Öğr. Üyesi Esen ayrıca, her yıl bahar döneminde gerçekleştirilen, dördüncü sınıf öğrencilerinin tasarımlarının da yer aldığı mezuniyet töreni sergisinin her sene yapıldığını sözlerine ekledi.

Büyük beğeni toplayan iki serginin 31 Ekim'e kadar Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacağı bildirildi.