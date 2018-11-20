KBÜ'de ‘Kadim Şehirlerden, Modern Kentlere' konferansı

Dr. Sadettin Ökten tarafından “Kadim Şehirlerden, Modern Kentlere” konulu konferans verildi.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta konuşan Prof.Dr. Sadettin Ökten, modernitenin simge şehirlerinin olduğunu söyledi. Ticaretin simge şehrinin Londra, sanatın Paris, sanatın ve felsefenin Viyana olduğunu ifade eden Ökten, “Kapitalistin simge şehri ise şüphesiz New York'tur. Bütün bu şehirlere baktığımız zaman şunları görüyoruz. Bir toplumsal yapı var ve bu toplumsal yapı kendi medeniyet değerlerine göre bir hayat kurguluyor. O hayatı şehir de eylem haline dönüştürüyor. Kadim şehirlerde de bu böyledir“ diye konuştu.

Toplumun duygu ve düşünce dünyasına hakim olan değerlerin medeniyet tasavvurunun birinci kademesi olduğunu belirten Ökten, “Duygu ve düşünce dünyamızı şehirle özdeşleştiriyoruz. Kadim şehirler, modern şehirler bir medeniyet tasavvuruna sahip olan toplum kendi değerlerine göre bir şehir inşa ederse, edebilirse o şehirde mutlu yaşıyor. Çünkü arzu ettiği mekana kavuşmuştur. Edemiyorsa bir başkasının çözümünü alıp onu inşa ediyorsunuz. O zaman bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Çünkü sizin değer dünyanız, iç dünyanız ile o mekan uyuşmamaktadır. Bütün problem buradan kaynaklanmaktadır” dedi.

“Karabük kenti etik bir şehir, Safranbolu ise estetik bir şehir”

Konuşmasında etik ve estetik şehir tanımlamalarına da yer veren Prof. Dr. Ökten şunları söyledi: “Bir şehirde yaşayan toplumun medeniyet tasavvuruna göre yapması gereken işler kolayca yapılıyorsa biz bu şehre etik şehir diyoruz. Medeniyet tasavvurunun değerlerini hatırlatan ve sevdiren bir şehir ise estetik şehir adını alıyor. Bir medeniyetin özgün şehri hem etik hem de estetiktir. Fonksiyon olmadan hayatta yaşanılmaz, bu şehir için de böyledir. Her şehrin kendisine göre duygusal unsurları vardır. Karabük kenti etik bir şehir. Safranbolu ise estetik bir şehir. Burası hem etik hem estetik bir şehir. Safranbolu bir kadim şehirken Karabük ise yeni bir şehir. Bu şehrin ekonomisi, topluma kattığı, dünyaya kattığı vazgeçilmez. Bir şehre hem etik hem de estetik boyut gerekiyor.”

“Türk şehirlerindeki çeşmeler, şehri simgesel olarak zenginleştirir”

Bir medeniyet tasavvuruna ait değerleri hatırlatan ve benimseten küçük unsurların daima bulunması gerektiğini savunan Ökten, “O şehirde yaşarken o toplumsal yapıya ait medeniyet değerleri, yaşayanlara sık sık diğer zamanlar da hatırlatılmalıdır. Viyana'da heykeller vardır. Türk şehirlerinde ise çeşmeler vardır. Heykeller, çeşmeler o şehri simgesel olarak zenginleştirirler” ifadelerini kullandı.

Konferansın sonunda Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, konuşmalarından dolayı Prof. Dr. Sadettin Ökten'e teşekkür ederek, plaket takdim etti.