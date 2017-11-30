KBÜ’de sokak basketbolu heyecanı yaşandı

M. Yücel Kapalı Spor Salonu yanındaki açık sahada gerçekleştirilen turnuvaya 24 takım katıldı. Heyecanlı anlara sahne olan elemelerin ardından finale Ponçikler ve The Glory takımları kaldı.

Öğrencilerin yoğun katılım sağladığı final karşılaşması M. Yücel Kapalı Spor Salonu’nda oynandı. İki takım oyuncularının üstün performans sergilediği karşılaşma boyunca izleyiciler de heyecanlı anlar yaşadı. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan ve 15’e 8 Ponçikler takımının kazandığı final karşılaşmasında Elektrik Elektronik Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Ugandalı Shafik Kinyare gösterdiği performansla takımının zafer kazanmasına önemli katkı sağladı.

Final mücadelesinin ardından dereceye girenlere kupaları takdim edildi. Turnuvada üçüncü olan Hadizula takımına kupasını Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şakir Bezci verdi. Finalde gösterdiği performansıyla göz dolduran ve ikinci olan The Glory takımına kupasını Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mert Aydoğmuş takdim etti. Son olarak 24 takım arasında yaşanan kıyasıya rekabet neticesinde birinci olmayı başaran Ponçikler takımına kupasını Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Bünyamin Gün verdi.

Etkinlik dereceye giren takım oyuncularının ve organizasyonda emeği geçenlerin toplu fotoğraf çekinmesiyle son buldu.