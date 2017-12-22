KBÜ’de ‘Yeni Lastik Teknolojileri’ semineri

Lastik üzerine eğitimler veren Uzman Ahmet Koral, ‘Patlak Yol Alabilen Lastik’ (RFT) teknolojisinin önemli bir buluş olduğunu ve lastik patlamasıyla ilgili endişeleri ortadan kaldırdığını söyledi.

KBÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye’nin lastik üzerine eğitim veren Brisa Akademi’den Uzman Ahmet Koral konuşmacı olarak yer aldı. Seminerde temel lastik bilgilerine değinen Koral, öğrencilere yeni teknolojilerden, son yıllarda popüler hale gelen çevreci yaklaşımlar ve yakıt tasarrufu yapan güvenli lastikler hakkında bilgiler verdi.

“Hayatımda gördüğüm en teknolojik malzeme lastik”

Araç lastiğin insan hayatında vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Koral, “Canımızı, malımızı, her şeyimizi farkında olarak ya da olmayarak lastiklere emanet ediyoruz. Lastiğin yarısı kauçuk ve yüzde 25’i ise karbon siyahı. Lastiğin içerisinde ise birçok kimyasal var ve hepsinin işlevi var. Hayatımda gördüğüm tanığım en teknolojik malzeme lastiktir. 30 yıldır bu sektörün içerisindeyim ve hala yeni şeyler öğreniyorum. Çevreci teknolojilere yönelmek için yeni malzemeler bulmak zorundayız. Otomobilin ayrılmaz bir parçası olan lastiklerde artık iç lastik kullanılmıyor. Günümüzde otomobil lastikleri içerisinde artık iç lastik kalmadı. Çünkü ekstra ısı kaynağı oluşturuyor. Isı lastiği öldürür ve daha fazla yakıt harcatır. Bir lastik ne kadar ısınırsa yakıtınız o kadar havaya uçmuş oluyor. Biz daha az ısınan lastikler yapmak peşindeyiz. Bu yüzden iç lastik kullanmanın hiçbir avantajı yok.” dedi.

Patlak Yol Alabilen Lastik (RFT) teknolojisi

Çevre duyarlılığı ve güvenlik arayışlarındaki artışla birlikte Patlak Yol Alabilen Lastik (RFT) teknolojisinin lastik patlamasıyla ilgili endişeleri ortadan kaldırdığını dile getiren Koral konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“RFT teknolojileri çok özel bir teknoloji. RFT lastiklerinin normal lastiklerden asıl farkı ise özel kauçuk. Bu kauçuğun özelliği lastiğiniz patladığında içinde hiç hava kalmadığında bile bu takviye sizin aracınızın ağırlığını belli şartlar altında taşımaya devam ediyor. Yani lastiğiniz patlasa bile yolda kalmıyorsunuz. RFT lastikleri çok önemli bir buluş. Yolculuk sırasında meydana gelen lastik hasarlarıyla ilgili endişeleri ortadan kaldıran RFT lastikler, patlasa bile saatte 80 km hızla, 80 kilometre boyunca güvenle yol alınmasını sağlıyor. Böylece, sürücüler lastiklerini güvenli olarak değiştirebilecekleri bir servis noktasına ulaşabiliyorlar ve stepne taşıma zorunluluğu da ortadan kalkıyor.”