KBÜ’nün ilk sürücüsüz aracı yeterlilik bandrolünü aldı

TÜBİTAK tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Alternatif Enerjili Araç Yarışları’nda Karabük Üniversitesinin ilk elektrikli sürücüsüz (otonom) aracı ‘Teknik Yeterlilik Bandrolü’ alan ilk takım oldu.

Karabük Üniversitesi elektrikli araç takımı (KBUELAR - TULPAR) bir ilki başararak ürettikleri elektrikli sürücüsüz aracıyla, TÜBİTAK tarafından 6-12 Ağustos tarihleri arasında Kocaeli Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek "Alternatif Enerjili Araç Yarışları’nda boy gösteriyor"

Karabük Üniversitesi yarışmada, ‘Elektromobil’ kategorisinde 57 üniversite 75 takım arasından ilk teknik kontrolde yeterlilik bandrolünü almayı başardı. Karabük Üniversitesi 45 takımın başvurduğu bu yıl ilk defa düzenlenen ‘Otonom’ kategorisinde yeterlilik bandrolünü alabilen 5 takım arasında yer aldı. Ülkemizde ilk defa düzenlenen ‘Otonom’ kategorisinin ilk yeterlilik bandrolünü tek kontrolde alan Karabük Üniversitesinin elektrikli sürücüsüz aracı 11 Ağustos Cumartesi 5 takım ile derece için yarışacak. Öte yandan 12 Ağustos Pazar günü de ‘Elektromobil’ kategorisinde 57 üniversitenin takımların yer alacağı yarışlarda şampiyon olmak için mücadele verecek.