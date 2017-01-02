Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 17:51

KBÜ’ye ait tarihi taş binanın restorasyonu devam ediyor

KBÜ’ye ait tarihi taş binanın restorasyonu devam ediyor

02 Ocak 2017 17:51

Safranbolu’nun en güzel mimari örneklerinden biri olarak kabul edilen Karabük Üniversitesi’ne ait tarihi taş binanın restorasyon çalışmaları sürüyor.
Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kürtül ve Genel Sekreter vekili Doç. Dr. Mücahit Coşkun ile birlikte restorasyonu devam eden tarihi taş binada incelemelerde bulundu.
Restorasyonuna başlanan ve 2 bin metrekarelik açık alan üzerinde 848 metre kare kapalı alana sahip binanın yakın zamanda tamamlanarak faaliyete geçirilmesi planlanıyor.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
4
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    4°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    7°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç