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Keltepe Kayak Merkezi beyaza büründü

Karabük’ün kayak merkezi olacak olan Keltepe’ye mevsimin ilk karı yağdı.

Karabük'ün kayak merkezi olacak olan Keltepe'ye mevsimin ilk karı yağdı.


Bölgenin en önemli turizm merkezlerinden birisi olması düşünülen Keltepe Kayak Merkezi sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Bu yıl faaliyete girmesi düşünülen 2 bin rakımlı Keltepe'de hava sıcaklığının aniden düşmesiyle başlayan kar yağışı yaklaşık 15 santimetreyi bulurken, kar aralıksız yağmaya devam ediyor.


Karabük'ün en yüksek rakımlı yeri olan Keltepe Kayak Merkezinde her tarafın karla kaplanmış durumda olduğunu söyleyen Nurettin Acar, “Yani kayak merkezinin buraya yapılmasının ne kadar isabetli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Şimdi ekim ayının sonlarına yaklaşıyoruz, her taraf bembeyaz ve mevsimin ilk karı da kayak merkezine düşmüş durumda. Daha önceki dönemlerde ekim ayında pek kar olmazdı Keltepe'de. Kasım ayının ortaları ve sonunda olurdu. Bu sezon ekimin sonlarına doğru yağdı” dedi.

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