Kesilen 108 liralık cezaya kızdı, benzin döküp otomobilini ateşe verdi

Karabük'te jandarma ekiplerince kendisine kesilen 108 TL'lik trafik cezasına kızan sürücü otomobilini ateşe verdi. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay Karabük-Yenice karayolu Jandarma yol arama ve kontrol noktasında meydana geldi. Jandarma ekiplerince yapılan trafik kontrolü sırasında ekipler 78 AS 012 plakalı otomobili durdu. Jandarma ekiplerince otomobilin farlarında sıkıntı olduğunu tespit etmesi üzerine sürücü Sami A.'ya (41) 108 TL para cezası kesti.

“Geri gelip aracını ateşe verdi”

Kesilen ceza sonrası kontrol noktasından otomobili ile ayrılan sürücü Sami A. yaklaşık yarım saat sonra tekrardan kontrol noktasına geri geldi. Yaşananların güvenlik kamerasına yansıdığı olayda aracından inen sürücü kendisine ceza kesen Jandarma ekiplerine tepki göstererek, otomobilin içine döktüğü benzinle otomobilini biranda ateşe verdi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince alev topuna dönen otomobil söndürüldü. 108 TL'lik cezaya kızarak otomobilini benzin dökerek yakan sürücü Sami A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.